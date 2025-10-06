ABŞ-də şatdaun səbəbindən dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2025
- 04:43
ABŞ-də federal hökumətin bağlanması fonunda dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp jurnalistlərlə görüşü zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, şatdauna səbəb Demokrat Partiyasının mövqeyidir: "Bu, onların bağlanmasıdır, bizim deyil.
Oktyabrın 2-də Ağ Evin mətbuat katibi Karolayn Livitt, Tramp administrasiyasının bağlanma zamanı minlərlə hökumət işçisini ixtisar edəcəyini açıqlayıb.
Son xəbərlər
05:12
Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilibHadisə
04:43
ABŞ-də şatdaun səbəbindən dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıbDigər ölkələr
04:15
Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıbDigər ölkələr
03:44
Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaqDigər ölkələr
03:21
Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
02:46
Almaniyada hərbi xidmət gələcəkdə məcburi ola bilərDigər ölkələr
02:20
ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcəkDigər ölkələr
01:40
Qrossi: Mənim hesabatım İrana hücum üçün səbəb olmayıbRegion
01:19