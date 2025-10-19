В США у самолета Boeing 737 треснуло лобовое стекло на высоте 11 тыс. м

Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В США самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United выполнявший полет из Денвера в Лос-Анджелес, был вынужден совершить посадку в Солт-Лейк-Сити. Причиной стала трещина, образовавшаяся в лобовом стекле воздушного транспорта на высоте 11 тыс. м.

    Как передает Report, об этом сообщил The Aviation Herald.

    "Самолет отклонился от маршрута, чтобы устранить трещину в одном слое многослойного лобового стекла", - отмечается в материале.

    Пассажиры рейса добрались до Лос-Анджелеса с шестичасовой задержкой на запасном самолете, который предоставила авиакомпания.

    ABŞ-də "Boeing 737" təyyarəsi ön şüşəsi çatladığından məcburi eniş edib

