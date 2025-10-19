В США у самолета Boeing 737 треснуло лобовое стекло на высоте 11 тыс. м
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 08:16
В США самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United выполнявший полет из Денвера в Лос-Анджелес, был вынужден совершить посадку в Солт-Лейк-Сити. Причиной стала трещина, образовавшаяся в лобовом стекле воздушного транспорта на высоте 11 тыс. м.
Как передает Report, об этом сообщил The Aviation Herald.
"Самолет отклонился от маршрута, чтобы устранить трещину в одном слое многослойного лобового стекла", - отмечается в материале.
Пассажиры рейса добрались до Лос-Анджелеса с шестичасовой задержкой на запасном самолете, который предоставила авиакомпания.
Последние новости
08:16
В США у самолета Boeing 737 треснуло лобовое стекло на высоте 11 тыс. мДругие страны
07:58
Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страныДругие страны
07:25
В России 43 человек госпитализировали с острой кишечной инфекциейВ регионе
06:47
Принцу Эндрю запретили участие в королевских мероприятияхДругие страны
06:19
СМИ: Саркози будет отбывать срок наказания в изолятореДругие страны
05:51
В Стамбуле произошла стрельба, есть погибшийВ регионе
05:24
Береговая охрана США закупит два частных самолета GulfstreamДругие
04:46
Колумбия предпримет меры после уничтожения военными США катера с рыбакамиДругие страны
04:18