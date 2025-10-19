ABŞ-də "Boeing 737" təyyarəsi ön şüşəsi çatladığından məcburi eniş edib
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 08:49
ABŞ-nin Denverdən Los-Anceles şəhərinə uçan "United" aviaşirkətinə məxsus "Boeing 737 MAX" təyyarəsi Solt-Leyk-Sitidə məcburi eniş edib. Səbəb 1 1000 metr hündürlükdə təyyarənin ön şüşəsindəki çatın yaranması olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Aviation Herald" məlumat yayıb.
"Təyyarə laminasiya olunmuş ön şüşənin bir qatındakı çatı düzəltmək üçün öz marşrutundan çıxıb", - xəbərdə bildirilir.
Sərnişinlər aviaşirkətin təqdim etdiyi əvəzedici təyyarədə altı saatlıq gecikmədən sonra Los-Ancelesə çatıblar.
