В США с 24 января введут новые правила выдачи виз беременным

Администрация президента США Дональда Трампа намерена с 24 января ввести новые правила выдачи виз беременным женщинам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документов, которые были распространены среди сотрудников Госдепартамента, работники дипмиссий США при получении от беременных женщин запросов на выдачу виз будут оценивать, является ли для последних намерение родить в США основной целью поездки в страну. В тех случаях, когда данная цель будет признана основной, запросы со стороны этих женщин будут рассматривать в том же порядке, как и от иностранцев, желающих получить в США медицинское обслуживание. В указанных случаях беременным женщинам, запрашивающим визу, в частности, нужно будет представить подтверждения того, что они намерены получить в США медицинское обслуживание, а также располагают достаточными средствами для оплаты этих услуг.

Сегодня Госдепартамент в официальном порядке представит информацию о новых правилах. Они, как ожидается, вступят в силу уже 24 января.

Согласно приведенным в публикации оценкам, в 2012 году, к примеру, около 36 тысяч женщин прибыли в США специально, чтобы родить в этой стране, а затем уехали.