    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 06:38
    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, согласно которому впервые в истории США будет создано специальное бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов.

    Как передает Report, об этом сообщила фракция афроамериканских законодателей на сайте нормативных актов штата.

    В документе уточняется, что такой шаг может положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства.

    Согласно заявлению фракции, законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - постоянное агентство для предоставления репараций потомкам рабов.

