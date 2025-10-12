В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал законопроект, согласно которому впервые в истории США будет создано специальное бюро по репарациям для потомков американских темнокожих рабов.

Как передает Report, об этом сообщила фракция афроамериканских законодателей на сайте нормативных актов штата.

В документе уточняется, что такой шаг может положить начало выстраиванию устойчивых институциональных механизмов, которые направлены на достижение институционального и экономического равенства.

Согласно заявлению фракции, законопроект учреждает Бюро по делам потомков американского рабства - постоянное агентство для предоставления репараций потомкам рабов.