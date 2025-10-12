İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    ABŞ-də qaradərili qulların nəsillərinə pul paylanacaq

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 06:46
    ABŞ-də qaradərili qulların nəsillərinə pul paylanacaq

    Kaliforniya qubernatoru Gavin Nyusom, Amerika qaradərili qulların nəsilləri üçün təzminat agentliyinin yaradılması haqqında qanun layihəsini imzaladı.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ştatın saytında məlumat verilib.

    Qanun qulların nəsillərinə təzminat vermək üçün daimi agentlik yaradır.

    Qanunvericilər hesab ediblər ki, bu addım institusional və iqtisadi bərabərliyə nail olmağa yönəlmiş davamlı institusional mexanizmlərin qurulmasına yol açmalıdır.

    Nyu-Yorkdakı Kolumbiya Universiteti bu yaxınlarda yəhudi işçilərinin ayrı-seçkilik qurbanı olduqlarına görə təzminat ödəyəcəyini açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Trampın dediyinə görə, onun administrasiyası ayrı-seçkilik qurbanlarına 20 milyon dollar təzminat və ondan 10 dəfə - 200 milyon dollar məbləğində cərimə ödəməyə razı olan universitetlə tarixi razılaşma əldə edib.

    ABŞ təzminat
    В США раздадут деньги потомкам темнокожих рабов

    Son xəbərlər

    06:46

    ABŞ-də qaradərili qulların nəsillərinə pul paylanacaq

    Digər ölkələr
    06:14

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "İran" adından əvvəl Səfəvilər, Əfşarlar, Qacarlar gerçəyi var

    Daxili siyasət
    05:43

    Məhkəmə Trampın İllinoys ştatına hərbçi göndərməsinə mane olub

    Digər ölkələr
    05:15

    ABŞ Britaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    04:36

    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Digər ölkələr
    04:00
    Foto

    Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb

    Digər ölkələr
    03:28

    UEFA seçmə turnirlərin qaydalarına dəyişiklik edə bilər

    Futbol
    03:03
    Video

    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:34

    Qəzza danışıqlarında iştirak edən qətərli diplomatlar Misirdə yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti