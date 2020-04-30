​В США провели больше всех тестов на коронавирус в мире

В США врачи провели уже около 6 млн тестов на коронавирус COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы провели около 6 млн тестов. Это больше, чем в любой другой стране", - сказал он во время встречи с представителями бизнеса в Белом доме.

В свою очередь вице-президент США Майк Пенс пояснил, что в настоящее время в стране проводят по миллиону тестов в неделю, однако в ближайшее время этот показатель достигнет 2 млн в неделю.

В стране выявлено 1 028 217 случаев заражения инфекцией. Из всех летальных исходов 18 076 зарегистрированы в городе Нью-Йорк, выздоровели более 116 тысяч человек. Число жертв коронавируса в США составило 60 207 человек.