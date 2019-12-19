В США произошла стрельба в доме престарелых, один человек убит, двое ранены - ОБНОВЛЕНО

Один человек убит, еще двое ранены в результате стрельбы, произошедшей в четверг в американском городе Уэстерли (штат Род-Айленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

По данным городской полиции, стрельба была открыта на территории трехэтажного жилого комплекса, предназначенного для престарелых. Как уточнил начальник управления полиции Род-Айленда полковник Джеймс Мэнни, стрелял один человек, скрывшийся с места преступления. Его поиски пока не увенчались успехом.

"Все школы Уэстерли закрыты на вход и выход до поступления дальнейших уведомлений", - информировала на своей странице в Facebook администрация школьных заведений города.

Член юридического комитета нижней палаты Конгресса США Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд) написал в своем Twitter, что "тщательно отслеживает ситуацию в Уэстерли". "Мои мысли обращены прежде всего к жертвам и тем, кто первым отреагировал [на случившееся]", - добавил конгрессмен.

*** 22:03

Три человека получили ранения в результате стрельбы, произошедшей в городе Уэстерли (штат Род-Айленд).

Как передает Report со ссылкой на CNN, выстрелы прозвучали в доме престарелых. К месту происшествия выехали наряды полиции.

О причинах инцидента пока не сообщается.

Уэстерли - город на юго-востоке штата Род-Айленд с населением около 23 тыс. человек.