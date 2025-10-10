Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 20:41
    В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшие

    В штате Теннесси, США, произошел мощный взрыв на заводе взрывчатых веществ, принадлежащем местному оборонному предприятию Accurate Energetic Systems.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Согласно информации, в результате взрыва погибли несколько человек. Точное число устанавливается.

    В офисе шерифа округа Хикман подтвердили информацию о взрыве. Согласно данным, завод расположен в районе Бакснорт.

    В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий происшествия.

