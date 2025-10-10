В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшие
- 10 октября, 2025
- 20:41
В штате Теннесси, США, произошел мощный взрыв на заводе взрывчатых веществ, принадлежащем местному оборонному предприятию Accurate Energetic Systems.
Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.
Согласно информации, в результате взрыва погибли несколько человек. Точное число устанавливается.
В офисе шерифа округа Хикман подтвердили информацию о взрыве. Согласно данным, завод расположен в районе Бакснорт.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые занимаются устранением последствий происшествия.
