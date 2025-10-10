İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 10 oktyabr, 2025
    • 20:58
    ABŞ-də müdafiə şirkətinin zavodunda güclü partlayış baş verib, ölənlər var

    ABŞ-nin Tennessi ştatında yerli müdafiə şirkəti "Accurate Energetic Systems"ə məxsus partlayıcı maddələr zavodunda güclü partlayış baş verib.

    Bu barədə "Report" BBC-yə istinadən məlumat verir.

    Məlumata görə, partlayış nəticəsində bir neçə nəfər ölüb. Dəqiq say müəyyənləşdirilir.

    Hikman dairəsinin şerifinin ofisi partlayışı təsdiqləyib. Məlumata görə, zavod Baksnort rayonunda yerləşir.

    Hazırda Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşları hadisə yerində fəsadların aradan qaldırılması üçün çalışır.

    ABŞ partlayış
    Video
    В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшие

