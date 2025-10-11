В США продолжаются массовые сокращения на фоне шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки сотрудников Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в рамках очередного раунда сокращений.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на New York Times.

Отмечается, что под сокращение попали специалисты по выявлению заболеваний.

Попавшим под сокращение сотрудникам отправили уведомления об увольнении по электронной почте. В них говорилось, что их обязанности теперь считаются излишними или практически аналогичными тем, которые выполняются в других отделах агентства.

Точное число уволенных сотрудников CDC пока неизвестно.

Из-за продолжающегося в США шатдауна сотни тысяч федеральных служащих были отправлены домой. В их числе сотрудники Министерства здравоохранения и социальных служб, в состав которого входит и Центр по контролю и профилактике заболеваний.