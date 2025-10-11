ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edir
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 09:50
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası növbəti ixtisar raundu çərçivəsində Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin (CDC) onlarla əməkdaşını işdən çıxarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "New York Times"a istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ixtisar xəstəliklərin aşkarlanması üzrə mütəxəssisləri əhatə edib.
Məlumata görə, ixtisara düşən əməkdaşlara elektron poçt vasitəsilə işdən çıxarılma barədə bildirişlər göndərilib. Bildirişlərdə onların vəzifələrinin artıq lazımsız hesab olunduğu qeyd edilib.
CDC-nin işdən çıxarılan əməkdaşlarının dəqiq sayı hələ ki, məlum deyil.
