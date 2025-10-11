ABŞ-də şatdaun fonunda işçilərin kütləvi ixtisarı davam edir

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:50
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası növbəti ixtisar raundu çərçivəsində Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzinin (CDC) onlarla əməkdaşını işdən çıxarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" "New York Times"a istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, ixtisar xəstəliklərin aşkarlanması üzrə mütəxəssisləri əhatə edib.

    Məlumata görə, ixtisara düşən əməkdaşlara elektron poçt vasitəsilə işdən çıxarılma barədə bildirişlər göndərilib. Bildirişlərdə onların vəzifələrinin artıq lazımsız hesab olunduğu qeyd edilib.

    CDC-nin işdən çıxarılan əməkdaşlarının dəqiq sayı hələ ki, məlum deyil.

    В США продолжаются массовые сокращения на фоне шатдауна

