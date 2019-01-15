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    В США продлили срок размещения военных на границе с Мексикой

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Власти США приняли решение продлить срок размещения американских военнослужащих на границе с Мексикой до сентября 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает AFP.

    «Размещение американских войск на границе с Мексикой продлено до сентября», — указывает агентство.

    В настоящее время на американо-мексиканской границе находятся 5,6 тыс. военнослужащих, которые оказывают поддержку таможенникам США. Белый дом разрешил им применять силу и в случае необходимости защитить сотрудников государственных органов от возможных нападений мигрантов.

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