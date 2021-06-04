В США призвали Китай раскрыть данные трех сотрудников института вирусологии в Ухане

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные некоторых пациентов

Директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать медицинские данные некоторых пациентов, чьи заболевания, по его мнению, могут пролить свет на происхождение новой коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Financial Times.

Речь идет об историях болезни трех работников Уханьского института вирусологии, которые, по некоторым данным, заболели в ноябре 2019 года, а также шести шахтеров, почувствовавших себя плохо после того, как они побывали в 2012 году в пещере, где обитают летучие мыши. Трое горняков впоследствии от болезни погибли. Ученые из института посетили эту пещеру, чтобы взять образцы у летучих мышей. "Я хотел бы ознакомиться с медицинскими данными трех человек, которые, как сообщается, заболели в 2019 году. Действительно ли они заболели? Если да, то чем?" - задался вопросом Фаучи, слова которого приводит газета.

"То же самое с шахтерами, которые заболели много лет назад. Что говорят медицинские данные этих людей? Был ли у них вирус? Что это было? Вполне возможно, что происхождение SARS-CoV-2 связано с этой пещерой. Либо [вирус] начал распространяться естественным путем, либо прошел через лабораторию", - предположил главный инфекционист США.

Газета The Wall Street Journal 23 мая со ссылкой на данные американской разведки выступила с утверждением, что как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии тяжело болели в ноябре 2019 года. Это якобы может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Как заявил ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года, то есть до сообщения властями Китая о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.