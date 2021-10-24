О нас
Report Georgia
Аудио новости

В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие

В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас.
Другие страны
24 октября 2021 г. 12:44
В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом заявляет местная полиция на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе - ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.

"В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик, который скончался на месте происшествия, и восьмилетний мальчик, которого доставили в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.

Полиция проводит расследование причин аварии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da avtomobil yarışında qəza baş verib, ölənlər və xəsarət alanlar var

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
Талибы убили волейболистку сборной Афганистана
22 октября 2021 г. 14:58
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Баку повесилась 35-летняя женщина 
ФотоВ Баку повесилась 35-летняя женщина 
23 октября 2021 г. 19:44
Официальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
ФотоОфициальные лица США по приглашению азербайджанца посетили Украину 
18 октября 2021 г. 11:00
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 896 человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 896 человек
17 октября 2021 г. 17:31
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
Две группы в БГУ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса
18 октября 2021 г. 17:06
Лига конференций: Карабах одержал волевую победу в матче с Кайратом
ФотоЛига конференций: "Карабах" одержал волевую победу в матче с "Кайратом"
21 октября 2021 г. 22:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi