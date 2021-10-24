В США при аварии на автогонках погибли двое детей, есть пострадавшие

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас.

Двое детей погибли, еще восемь человек пострадали в результате аварии на гоночных соревнованиях в городе Кервилл в американском штате Техас.

Как передает Report, об этом заявляет местная полиция на своей странице в Facebook .

Инцидент произошел в субботу во второй половине дня. Автомобиль, участвовавший в соревнованиях по драг-рейсингу (гонка на ускорение по прямой трассе - ред.), потерял управление, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, где проходило соревнование, и врезался в припаркованные автомобили, сбив зрителей.

"В результате аварии погибли два человека: шестилетний мальчик, который скончался на месте происшествия, и восьмилетний мальчик, которого доставили в региональный медицинский центр Питерсона в Керрвиле, где было объявлено о его смерти", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, пострадали восемь человек. Четверо были по воздуху доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Еще четыре человека, в том числе двое детей, получили менее тяжелые травмы.

Полиция проводит расследование причин аварии.