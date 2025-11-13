Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В США прекратили чеканку одноцентовых монет

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 03:49
    В США прекратили чеканку одноцентовых монет

    Соединенные Штаты прекратили выпуск монет номиналом один цент спустя более 200 лет с начала их чеканки.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

    По его сведениям, последние "пенни" были выпущены на Монетном дворе в штате Филадельфия. Чеканка одноцентовых монет велась с 1793 года, при этом последней выводившейся из обращения в Соединенных Штатах монетой был "полуцентовик", выпуск которого завершили в 1857 году.

    В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одного "пенни" обходился казне в 4 цента. Такое решение, по оценкам американской администрации, позволит сэкономить $56 млн в год.

    Монеты номиналом 1 цент можно будет продолжать использовать в наличных расчетах, несколько последних отчеканенных монет будут выставлены на аукцион.

    монета США монетный двор Дональд Трамп
    ABŞ-də bir sentlik sikkələrin zərbi dayandırılıb

    Последние новости

    04:17

    Обнаружена природная защита от болезни Альцгеймера

    Здоровье
    03:49

    В США прекратили чеканку одноцентовых монет

    Другие страны
    03:22

    Фрагменты упавшего в Грузии самолета турецких ВВС будут исследованы на базе в Кайсери

    В регионе
    02:57

    Страны G7 призвали к прекращению огня в Украине

    Другие страны
    02:34

    Рубио: США дали Венгрии отсрочку от антироссийских санкций на год

    Другие страны
    02:13

    Финал Евро-2028 по футболу пройдет на "Уэмбли"

    Футбол
    01:44

    Итальянская Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ

    Медиа
    01:07

    Коалиция премьер-министра Ирака победила на выборах в парламент

    Другие страны
    00:56

    США продолжат пресекать транспортировку наркотиков в Карибском регионе

    Другие страны
    Лента новостей