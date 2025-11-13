В США прекратили чеканку одноцентовых монет

Соединенные Штаты прекратили выпуск монет номиналом один цент спустя более 200 лет с начала их чеканки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

По его сведениям, последние "пенни" были выпущены на Монетном дворе в штате Филадельфия. Чеканка одноцентовых монет велась с 1793 года, при этом последней выводившейся из обращения в Соединенных Штатах монетой был "полуцентовик", выпуск которого завершили в 1857 году.

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил, что приказал финансовому ведомству США прекратить выпуск монет номиналом 1 цент из-за высокой стоимости их чеканки. Выпуск одного "пенни" обходился казне в 4 цента. Такое решение, по оценкам американской администрации, позволит сэкономить $56 млн в год.

Монеты номиналом 1 цент можно будет продолжать использовать в наличных расчетах, несколько последних отчеканенных монет будут выставлены на аукцион.