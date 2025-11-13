İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    ABŞ-də bir sentlik sikkələrin zərbi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 04:11
    ABŞ-də bir sentlik sikkələrin zərbi dayandırılıb

    ABŞ bir sentlik sikkələrin buraxılışını onların istehsalına başlanmasından 200 ildən çox vaxt keçdikdən sonra dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Associated Press" agentliyi xəbər yayıb.

    Məlumata əsasən, sonuncu "penni"lər Filadelfiya ştatındakı "Moned" zərbxanasında istehsal olunub. Bir sentlik sikkələrin zərbi 1793-cü ildən həyata keçirilirdi. ABŞ-də dövriyyədən çıxarılan sonuncu sikkə isə 1857-ci ildə buraxılışı dayandırılan "yarım sent" olub.

    2025-ci ilin fevralında ABŞ Prezidenti Donald Tramp Maliyyə Nazirliyinə bir sentlik sikkələrin buraxılışını onların istehsalının baha başa gəlməsi səbəbindən dayandırmaq göstərişi verdiyini açıqlayıb. Bir "penni"nin istehsalı dövlət büdcəsinə 4 sentə başa gəlirdi. ABŞ administrasiyasının hesablamalarına görə, bu qərar ildə 56 milyon dollar qənaət etməyə imkan verəcək.

    Bir sentlik sikkələr nağd ödənişlərdə istifadə olunmağa davam edəcək, son istehsal olunan bir neçə sikkə isə hərraca çıxarılacaq.

    ABŞ sikkə sent
    В США прекратили чеканку одноцентовых монет

    Son xəbərlər

    04:11

    ABŞ-də bir sentlik sikkələrin zərbi dayandırılıb

    Digər ölkələr
    03:41

    G7 ölkələri Ukraynada atəşkəsə çağırış edib

    Digər ölkələr
    03:09

    Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə hərbi təyyarəsinin hissələri Kayseridə tədqiq ediləcək

    Region
    03:05

    Rubio: ABŞ Macarıstana Rusiyaya qarşı sanksiyalardan bir illik möhlət verib

    Digər ölkələr
    02:44

    AVRO-2028-in final oyunu "Uembli" stadionunda keçiriləcək

    Futbol
    02:07

    İtaliyanın "Corriere della Sera" qəzeti Lavrovla müsahibənin dərcindən imtina edib

    Media
    01:40

    ABŞ Karib hövzəsində narkotik ticarətinin qarşısını almağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    01:26

    İraq Baş nazirinin koalisiyası parlament seçkilərində qalib gəlib

    Digər ölkələr
    01:09

    NASA-nın peyk buraxılışı Günəş aktivliyinə görə təxirə salınıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti