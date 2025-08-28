    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    • 28 августа, 2025
    • 00:30
    Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило изменить правила выдачи американских виз иностранным журналистам, студентам и лицам, прибывающим по программам обмена, ограничив их нахождение в стране фиксированным сроком.

    Как передает Report, об этом говорится в уведомлении ведомства, размещенном в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства).

    Как полагают в МВБ, это изменение позволит ведомству обеспечить больший надзор и "своевременно получать точные сведения о действиях этих иностранцев и их планах при временном пребывании в США", в том числе оценивать, соблюдают ли они американские законы. Предложение министерства будет вынесено на обсуждение, однако сроки возможного вступления новых правил в силу пока не уточняются.

    Иностранные журналисты, студенты и лица, прибывающие по программе обмена, получают визы категорий I, F и J соответственно. Эти документы позволяют находиться на территории США до тех пор, пока соблюдены цели и условия приезда в страну, например, пока человек продолжает работать на иностранное СМИ или же обучаться в американском университете. Фиксированного срока действия у таких виз сейчас в большинстве случаев нет.

    МВБ считает, что пребывание этих лиц в США следует ограничить определенным сроком. Согласно предложению, иностранные журналисты смогут въезжать в США для работы на срок не более 240 дней, а затем в случае необходимости продлить его. Для граждан Китая упомянутый срок предлагается ограничить 90 днями. Иностранные студенты и лица, приезжающие по обмену, смогут находиться в стране в течение срока обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет.

    МВБ предлагает всем заинтересованным сторонам в течение 60 дней представить комментарии относительно этих изменений. Администрация президента США Дональда Трампа в 2020 году, в конце его первого срока на этом посту, выступала со схожими предложениями. Однако тогда они не были приняты. Против выступили, в частности, организации, представляющие интересы студентов.

