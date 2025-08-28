    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    28 avqust, 2025
    01:05
    ABŞ-də xarici jurnalistlər və tələbələr üçün viza qaydaları sərtləşdirilə bilər

    ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamenti xarici jurnalistlər, tələbələr və mübadilə ziyarətçiləri üçün ölkədə qalma müddətinin məhdudlaşdırılmasını təklif edib.

    Bu barədə "Report" departamentin bildirişinə istinadən məlumat yayır.

    Mövcud ölkə qanunlarına görə, bu kateqoriyadan olan şəxslər I, F və J vizalarını alırlar ki, bu da onlara ölkəyə girişin məqsədləri və şərtləri yerinə yetirildiyi müddətdə ABŞ-də qalmağa imkan verir.

    Məsələn, şəxs mediada işləməyə və ya universitetdə oxumağa davam etdiyi müddətcə ölkədə qala bilər. Əksər hallarda isə bu cür vizaların etibarlılıq müddəti yoxdur.

    Qurum əcnəbi jurnalistlərin ölkədə qalma müddətinin 240 gündən çox olmamaq şərti ilə məhdudlaşdırılmasını, sonra isə zərurət yarandıqda müddətin uzadılmasını təklif edir.

    Çin vətəndaşları üçün yuxarıda göstərilən müddətin 90 günlə məhdudlaşdırılması təklif olunur.

    Təhsil və ya mübadilə proqramı əsasında ABŞ-də gələnlər dörd ildən çox olmamaqla ölkədə qala biləcəklər.

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

