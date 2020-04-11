​В США предложили "наказать" Китай за коронавирус

Американский сенатор Линдси Грэм в эфире Fox News заявил, что Китай ответственен за смерти американцев из-за коронавирусной инфекции и за безработицу, сообщает Report.

"Пандемия началась из-за правительства Китая и его поведения. Это уже третья болезнь из Китая", — пояснил Грэм.

Он отметил, что США должны "заставить Китай изменить свое поведение".

"И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!" — заявил сенатор.

Он считает, что Китай нужно наказать так сурово, чтобы это впоследствии сдерживало его в будущем.

Университет Джона Хопкинса сообщил, что в США число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 500 тысяч, погибли более 18 тысяч человек.

США на данный момент находятся на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом и на втором после Италии по количеству смертей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией.

По последним данным, более 1,5 миллиона человек в мире заразились коронавирусом, более 92 тысяч — погибли.