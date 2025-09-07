В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени. Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжили.

Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.