Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

    Другие страны
    • 07 сентября, 2025
    • 05:58
    В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

    Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени. Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжили.

    Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.

    ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Последние новости

    07:17

    СМИ: Ученые обнаружили новый опасный вирус

    Наука и образование
    06:59

    Китай успешно вывел на орбиту третью группу спутников Yaogan-40

    Другие страны
    06:25

    Государственный экзаменационный центр проведет сегодня дополнительные экзамены

    Наука и образование
    05:58

    В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

    Другие страны
    05:25

    CNN: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на полях саммита АТЭС в Южной Корее

    Другие страны
    04:46

    DPA: ФРГ перебросила в Литву более 1 тыс. единиц техники для участия в Quadriga

    Другие страны
    04:18

    СМИ: Береговая охрана Японии внедрит Starlink для организации связи

    Другие страны
    03:59

    В США произошел пожар на заводе

    Другие страны
    03:27

    СМИ: В Британии хотят размещать нелегалов на бывших военных базах

    Другие страны
    Лента новостей