В США потерпел крушение вертолет Robinson R66
Другие страны
- 07 сентября, 2025
- 05:58
Вертолет Robinson R66 потерпел крушение недалеко от аэропорта Эйрлейк в американском штате Миннесота.
Как передает Report, об этом сообщает Fox News.
После падения воздушное судно загорелось. Вертолет был обнаружен экстренными службами в субботу в 14:45 по местному времени. Сообщается, что все, кто находился на борту, не выжили.
Расследованием инцидента будет заниматься в том числе Национальный совет по безопасности на транспорте США.
