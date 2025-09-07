İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 07 sentyabr, 2025
    • 06:08
    ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    ABŞ-nin Minnesota ştatında, Eyrleyk hava limanı yaxınlığında "Robinson R66" helikopteri qəzaya uğrayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fox News" məlumat yayıb.

    Qəzadan sonra təyyarə yanmağa başlayıb. Helikopter fövqəladə hallar xidmətinin əməkdaşları tərəfindən şənbə günü yerli vaxtla saat 14:45-də aşkar edilib. Təyyarədə olanların sağ qalmadığı bildirilir. Onların sayı açıqlanmır.

    Hadisəni Milli Nəqliyyat üzrə Təhlükəsizliyi Şurası araşdıracaq.

    Heikopter Qəza ABŞ
    В США потерпел крушение вертолет Robinson R66

    Son xəbərlər

    07:01

    Çin "Yaoqan-40" peyklərinin üçüncü qrupunu uğurla orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    06:20

    Dövlət İmtahan Mərkəzi bu gün əlavə imtahanlar keçirəcək

    Elm və təhsil
    06:08

    ABŞ-də helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    05:42

    CNN: Tramp və Si Cinpin Cənubi Koreyada görüşə bilər

    Digər ölkələr
    05:21

    Almaniya hərbi təlim üçün Litvaya 1 000-dən çox texnika göndərib

    Digər ölkələr
    04:38

    KİV: Yaponiyanın sahil mühafizəsi rabitə üçün "Starlink" tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    04:11

    ABŞ-də zavodda yanğın baş verib

    Digər ölkələr
    03:42

    KİV: Britaniya qanunsuz miqrantları keçmiş hərbi bazalarda yerləşdirmək istəyir

    Digər ölkələr
    03:26

    Tramp: Karib hövzəsində hərbi əməliyyatları davam etdirməyə hazırıq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti