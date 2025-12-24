İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycan bir sıra ölkələrdən quş və heyvan məhsullarının gəitirilməsini məhdudlaşdırıb

    Sağlamlıq
    • 24 dekabr, 2025
    • 17:08
    Azərbaycan bir sıra ölkələrdən quş və heyvan məhsullarının gəitirilməsini məhdudlaşdırıb

    Azərbaycan bir sıra ölkələrdən aşkarlanan xəstəliklər səbəbindən quş və heyvan məhsullarının gəitirilməsini məhdudlaşdırıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən (AQTA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının (ÜHST) rəsmi məlumatlarına əsasən, Fransanın Mərkəz-Luara vadisi regionunda aueski xəstəliyi, Nigeriyanın Sokoto ştatında, Monqolustanın Süxbaatar vilayətində dabaq xəstəliyi aşkarlanıb.

    Nigeriyanın Akva İbom ştatında xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliyi, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Cersinin Sent-Martin, Sent-Piter, Sent-Sevior, Sent-Brelad inzibati ərazilərində blutanq xəstəliyi, Slovakiyanın Preşov diyarında Nyukasl xəstəliyi, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Şotlandiyanın Şotlandiya Sərhədləri inzibati ərazi vahidində, İtaliyanın Toskana regionunda isə yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb.

    Azərbaycan ərazisinin bu yoluxucu xəstəliklərdən qorunması üçün qeyd olunan ərazilərdən zonalaşma prinsipi nəzərə alınmaqla, müvafiq malların idxalına ÜHST-nin "Quruda yaşayan heyvanların sağlamlıq Məcəlləsi"nə uyğun olaraq AQTA müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq edib.

    Eyni zamanda müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub.

    AQTA Quş qripi dabaq taun xəstəliyi

    Son xəbərlər

    17:53

    Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurası növbəti ilin büdcəsini müzakirə edib

    Daxili siyasət
    17:51

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edilib

    İnfrastruktur
    17:43

    Azərbaycan Prezidenti: Son illərin tarixində ən böyük ədalətsizliklə biz üzləşmişdik

    Daxili siyasət
    17:43

    Erməni nazir: Azərbaycan benzininin ölkəmizdə daha ucuz qiymətə satılacağı müsbət məqamdır

    Region
    17:41

    Prezident: Ermənistana sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əlbəttə, o, işğala son qoyardı

    Xarici siyasət
    17:39

    İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının binası təmirdən sonra yenidən istifadəyə verilib

    Mədəniyyət
    17:30

    İlham Əliyev: Bu gün Ağdam rayonunda artıq həyat bərpa edilir

    Daxili siyasət
    17:25

    "Barselona" braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir

    Futbol
    17:25

    Dövlət başçısı: Şəhidlərimizi, Xocalı qurbanlarını, digər günahsız insanların həlak olmasını heç vaxt unuda bilmərik

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti