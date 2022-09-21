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В США поддержали инициативу ряда законодателей о санкциях против почти 200 россиян

В США поддержали инициативу ряда законодателей о санкциях против почти 200 россиян Палата представителей США во вторник поддержала внесенный группой законодателей из Демократической и Республиканской партий законопроект, предусматривающий введение санкций против почти 200 россиян, причастных к поддержке Владимира Путина и войны в Украин
Другие страны
21 сентября 2022 г. 20:02
В США поддержали инициативу ряда законодателей о санкциях против почти 200 россиян

Палата представителей США во вторник поддержала внесенный группой законодателей из Демократической и Республиканской партий законопроект, предусматривающий введение санкций против почти 200 россиян, причастных к поддержке Владимира Путина и войны в Украине.

Как передает Report, об этом заявил один из авторов законопроекта – конгрессмен-демократ Том Малиновский.

Законопроект о коррупционных действиях предусматривает введение ограничений в отношении граждан РФ. Среди них бизнесмен Роман Абрамович, глава RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, патриарх РПЦ Кирилл, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, режиссер Никита Михалков, депутат Госитадум Михалков.

"Этим законопроектом мы посылаем четкий двухпартийный сигнал, что Конгресс поддерживает украинский народ и тех смелых россиян, которые просили нас принять меры против тех, кто позволяет Путину совершать коррупционные действия", – отметил Малиновский.

Документ должен рассмотреть Сенат, затем в случае одобрения, передать президенту США.

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