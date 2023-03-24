В США пилот самолета потерял сознание во время полета

Пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего из Лас-Вегаса (штат Невада, США) в Колумбус (штат Огайо), потерял сознание во время полета.

Пилот самолета авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего из Лас-Вегаса (штат Невада, США) в Колумбус (штат Огайо), потерял сознание во время полета.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на компанию.

По ее информации, пилот из другой авиакомпании, находившийся на борту в качестве пассажира, пришел на помощь экипажу. Медсестра, которая тоже находилась в самолете, оказала медицинскую помощь летчику.

Вскоре самолет вернулся в Лас-Вегас. Потерявшего сознание пилота доставили в больницу, на борт поднялась резервная команда, и рейс отправился в Колумбус.

Федеральное авиационное управление США расследует обстоятельства инцидента.