​В США около 1,7 тыс. протестующих задержаны за три дня

Почти 1,7 тыс. человек задержаны в США после начавшихся на этой неделе беспорядков, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими подсчетами выступило в воскресенье агентство Associated Press.

По его данным, в 22 американских городах за последние трое суток были задержаны 1 669 участников протестов. К вечеру субботы насчитывалось не более 1,4 тыс. задержаний. По меньшей мере в 15 штатах, а также столичном округе Колумбия в урегулировании протестов задействованы бойцы Национальной гвардии США.