В США одобрили новую технологию стерилизации медицинских масок

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Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило новую технологию стерилизации медицинских масок, нехватка которых наблюдается в стране в связи со вспышкой нового коронавируса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Новый способ разработала расположенная в Огайо некоммерческая исследовательская организация Battelle Memorial Institute. Технология позволяет дезинфицировать каждую защитную маску типа N95 до 20 раз.

"FDA полностью одобрило использование новой технологии для стерилизации столь необходимых масок N95 в Огайо и других частях США. Это поможет медработникам не только в Огайо..., Battelle также будет помогать специалистам в области здравоохранения в горячих точках по всей стране, в том числе в штатах Нью-Йорк и Вашингтон", - написал у себя в Twitter губернатор Огайо Майкл Девайн.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 142 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 2,5 тысяч человек. Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.