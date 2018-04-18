В США один человек погиб в результате взрыва двигателя в самолете - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ При экстренной посадке самолёта американской бюджетной авиакомпании Southwest Air погиб человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на следователя.

Посадка была совершена в аэропорту Филадельфии.

Причиной экстренной посадки стали проблемы с двигателем.



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Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек пострадал при взрыве двигателя пассажирского самолета авиакомпании Southwest Airlines в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Fox News.

По его данным, самолет, на борту которого находились 143 пассажира и пять членов экипажа, летел рейсом из Нью-Йорка в Даллас, но вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Филадельфии.

Как отмечает Fox News, двигатель самолета взорвался, одного из пассажиров задело осколками.

Пострадавший доставлен в больницу.