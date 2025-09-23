В США обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем статьям

Гражданин США 58-летний Райан Уэсли Рут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

"Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на... президента Трампа, демонстрирует приверженность Министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", - сказала федеральный прокурор Пэм Бонди.

Предъявленные Руту обвинения предполагали наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, что 15 сентября ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру.