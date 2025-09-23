Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В США обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем статьям

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 22:52
    В США обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем статьям

    Гражданин США 58-летний Райан Уэсли Рут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на президента США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

    "Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на... президента Трампа, демонстрирует приверженность Министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", - сказала федеральный прокурор Пэм Бонди.

    Предъявленные Руту обвинения предполагали наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Напомним, что 15 сентября ФБР сообщило о новом расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру.

    покушение на Трампа Райан Рут
    Trampa qarşı sui-qəsdə cəhd edən şəxs bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib

    Последние новости

    00:04
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с премьер-министром Греции — ОБНОВЛЕНО

    Другие
    00:00
    Фото

    Сильный взрыв прогремел в центре Осло

    Другие страны
    23:47

    Токаев: Казахстан приветствует нормализацию между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    23:35

    Первая леди Азербайджана приняла участие в приеме "Строить будущее вместе" в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    23:35

    В Евлахе 4-летний ребенок погиб в результате несчастного случая

    Происшествия
    23:18

    Трамп допустил, что Украина может вернуть себе все свои территории

    Другие
    23:16

    Известный журналист Туран Ибрагимов назначен главным редактором Baku TV

    Медиа
    23:13

    Фон дер Ляйен: ЕС откажется от российских энергоносителей к 2027 году

    Другие страны
    22:57

    Глава Минэнерго: Турция намерена стать ключевой страной в региональной энергетике

    Внешняя политика
    Лента новостей