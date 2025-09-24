Trampa qarşı sui-qəsdə cəhd edən şəxs bütün maddələr üzrə təqsirli bilinib

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    ABŞ vətəndaşı, 58 yaşlı Rayan Uesley Rut ABŞ Prezidenti Donald Trampa qarşı 2024-cü il seçki kampaniyası zamanı sui-qəsd cəhdində bütün ittiham maddələri üzrə təqsirli bilinib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.

    "Bu gün. prezident Trampa sui-qəsd cəhdində şübhəli bilinən şəxsə qarşı ittiham hökmü Ədliyyə Nazirliyinin siyasi zorakılıq törədənlərin cəzalandırılmasına sadiqliyini nümayiş etdirir. Bu sui-qəsd təkcə prezidentimizə deyil, eyni zamanda, millətin özünə qarşı hücum idi", - deyə federal prokuror Pam Bondi bildirib.

    Ruta qarşı irəli sürülən ittihamlar ömürlük həbs cəzasını özündə ehtiva edir.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 15-də Federal Təhlükəsizlik Bürosu Floridadakı qolf klubu yaxınlığında atışma ilə əlaqədar yeni istintaq başlandığını bildirmişdi. Dəqiqləşdirilmişdi ki, qolf klubunun ərazisi yaxınlığında kolluqda gizlənməyə çalışan Rutun yanında optik nişangahlı "AK-47" avtomatı, keramik lövhələrlə təchiz edilmiş iki bel çantası və kamera aşkar edilib.

    В США обвиняемого в покушении на Трампа признали виновным по всем статьям

