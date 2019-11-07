В США неизвестный открыл стрельбу в кафе, погиб один человек

В американском городе Сан-Диего в одной из местных закусочных Church`s Chicken накануне вечером мужчина открыл стрельбу, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По данным местной полиции, злоумышленник сначала попытался купить еду при помощи фальшивой купюры в 100 долларов, но потом ушел. Через несколько минут он вернулся и начал стрелять по сотрудникам кафе.

Полиция установила, что стрельбу устроил темнокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Он скрылся с места преступления, в настоящее время его разыскивает полиция.