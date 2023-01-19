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В США не уверены в завершении строительства новых подлодок стоимостью $132 млрд в срок

В США не уверены в завершении строительства новых подлодок стоимостью $132 млрд в срок Чиновники Пентагона и ВМС США не уверены, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены до 2031 года.
Другие страны
19 января 2023 г. 11:12
В США не уверены в завершении строительства новых подлодок стоимостью $132 млрд в срок

Чиновники Пентагона и ВМС США не уверены, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены до 2031 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неопубликованный отчет Управления по подотчетности правительства США.

Согласно отчету, который оказался в распоряжении агентства, должностные лица "не получили данные о графике и статистическую информацию" о ходе строительства новых подлодок.

Планируется, что 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами типа Columbia будут введены в состав ВМС США в 2031 году и заменят 14 подводных лодок типа Ohio, которые начнут выводить из строя в 2027 году. Новые корабли строятся совместно компаниями General Dynamics Corp и Huntington Ingalls Industries Inc.

Ранее Управление по подотчетности правительства США информировало, что реализация двух программ по закупке новейших подводных лодок типа Columbia и Virginia задерживается из-за возросших расходов, сбоев поставок и нарушений графика работ в прошлом году. Расходы США на подлодку типа Columbia увеличились на 3,4 млрд долларов ввиду вынужденной дорогостоящей доработки и некачественной работы подрядчиков.

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