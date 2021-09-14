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В США не исключили дополнительных санкций против талибов

В США не исключили дополнительных санкций против талибов Радикальное движение "Талибан" может столкнуться с дополнительными международными санкциями, если при управлении Афганистаном не будет действовать так, как от него ожидает мировое сообщество
Другие страны
14 сентября 2021 г. 20:09
В США не исключили дополнительных санкций против талибов
Энтони Блинкен

Радикальное движение "Талибан" может столкнуться с дополнительными международными санкциями, если при управлении Афганистаном не будет действовать так, как от него ожидает мировое сообщество.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", заявил глава госдепа США Энтони Блинкен.

"Трудно себе представить, что действующие санкции будут отменены. Более того, могут быть введены дополнительные санкции", - сказал он на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам, говоря о санкциях Совета безопасности ООН против движения "Талибан".

Ранее США и многие другие страны предупреждали, что талибы должны, среди прочего, гарантировать соблюдение прав человека в Афганистане, а также бороться против терроризма, если хотят, чтобы с них сняли санкции.

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