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В США назвали причину захвата Афганистана талибами

В США назвали причину захвата Афганистана талибами Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане представителями радикального движения «Талибан».
Другие страны
5 сентября 2021 г. 10:55
В США назвали причину захвата Афганистана талибами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане представителями радикального движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Одна из фундаментальных проблем, на мой взгляд, заключается в коррупции в правительстве. Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в результате. Высшая правительственная элита, они все буквально ретировались", - подчеркнул Милли.

По мнению американского генерала, афганское правительство распалось гораздо быстрее, чем того ожидали официальные лица, как и армия Афганистана. Это стало неожиданностью для всех, как и "крах афганского правительства", уточнил Милли.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Əfqanıstanın "Taliban" tərəfindən ələ keçirilməsinin səbəbini açıqlayıb

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