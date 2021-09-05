В США назвали причину захвата Афганистана талибами

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане представителями радикального движения «Талибан».

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что неверие граждан правительству привело к захвату власти в Афганистане представителями радикального движения "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News .

"Одна из фундаментальных проблем, на мой взгляд, заключается в коррупции в правительстве. Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в результате. Высшая правительственная элита, они все буквально ретировались", - подчеркнул Милли.

По мнению американского генерала, афганское правительство распалось гораздо быстрее, чем того ожидали официальные лица, как и армия Афганистана. Это стало неожиданностью для всех, как и "крах афганского правительства", уточнил Милли.