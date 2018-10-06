В США наложили вето на антитурецкий законопроект

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Губернатор Калифорнии Джерри Браун наложил вето на законопроект, запрещающий пенсионным фондам для государственных служащих штата инвестировать в финансовые инструменты в Турции, передает Report со ссылкой на Anadolu.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента штата депутатом Палаты представителей Калифорнии армянского происхождения Адрином Назарьяном и прошел все этапы в законодательном собрании.

Законопроект разработан под тем предлогом, что Турция не признает события 1915 года так называемым "геноцидом армян".

Законопроект так и останется на бумаге после вето губернатора Калифорнии.