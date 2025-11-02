В США на вечеринке произошла стрельба

На вечеринке подростков в городке Бат на северо-востоке штата Огайо произошла стрельба, в которой пострадали девять человек.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство Associated Press.

"В воскресенье в большом арендованном доме, где подростки собрались на вечеринку, произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек", - говорится в публикации.

"Информации о состоянии пострадавших нет. Травмы по меньшей мере одного человека могли быть вызваны падением", - заявил начальник полиции Вито Синополи. Среди получивших ранения могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые, добавил он.

Местное подразделение телеканала FOX сообщило, что в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. Правоохранители задержали подозреваемого, его личность не раскрывается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.