Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В США на вечеринке произошла стрельба

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 21:50
    В США на вечеринке произошла стрельба

    На вечеринке подростков в городке Бат на северо-востоке штата Огайо произошла стрельба, в которой пострадали девять человек.

    Об этом Report передает со ссылкой на агентство Associated Press.

    "В воскресенье в большом арендованном доме, где подростки собрались на вечеринку, произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек", - говорится в публикации.

    "Информации о состоянии пострадавших нет. Травмы по меньшей мере одного человека могли быть вызваны падением", - заявил начальник полиции Вито Синополи. Среди получивших ранения могут быть как несовершеннолетние, так и взрослые, добавил он.

    Местное подразделение телеканала FOX сообщило, что в результате инцидента погиб по меньшей мере один человек. Правоохранители задержали подозреваемого, его личность не раскрывается.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    стрельба США

    Последние новости

    22:13

    Трамп уверен, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

    Другие страны
    21:59

    Роналду намерен играть до тех пор, пока ему позволяет здоровье

    Футбол
    21:50

    В США на вечеринке произошла стрельба

    Другие страны
    21:26

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    21:08

    Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США

    Другие страны
    20:49

    В Берлине закрывают крупнейший центр приема беженцев из Украины

    Другие страны
    20:37

    Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Араз-Нахчыван" в матче 10-го тура

    Футбол
    20:27
    Фото

    Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в декабре - ГРАФИК

    Энергетика
    20:20
    Фото

    В рамках Art Weekend представлен инклюзивный танцевальный спектакль "Сколько достаточно?"

    Kультурная политика
    Лента новостей