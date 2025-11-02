İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    ABŞ-də əyləncə mərasimində atışma olub, yaralılar var

    Digər ölkələr
    • 02 noyabr, 2025
    • 22:29
    ABŞ-nin Ohayo ştatının şimali-şərqindəki Bat şəhərində yeniyetmələr üçün keçirilən əyləncə mərasimində atışma baş verib, nəticədə doqquz nəfər yaralanıb.

    "Report" bu barədə "Associated Press"ə (AP) istinadən xəbər verir.

    "Bazar günü yeniyetmələrin əyləncə üçün toplaşıb, kirayəyə götürdükləri böyük evdə atışma baş verib, nəticədə doqquz nəfər yaralanıb", - AP bildirib.

    "Zərərçəkənlərin vəziyyəti barədə məlumat yoxdur. Azı bir nəfərin xəsarətləri yıxılma nəticəsində ola bilər", - polis rəisi Vito Sinopoli bildirib. O əlavə edib ki, yaralılar arasında həm həddi-büluğa çatmayanlar, həm də böyüklər ola bilər.

    FOX telekanalının yerli filialı hadisədə azı bir nəfərin öldüyünü bildirib. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları şəxsiyyəti açıqlanmayan şübhəlini saxlayıb.

    Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

    Bütün Xəbər Lenti