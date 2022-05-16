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В США на рынке произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В США на рынке произошла стрельба, есть погибшие и раненые Два человека погибли, трое госпитализированы в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне (штат Техас).
Другие страны
16 мая 2022 г. 03:47
В США на рынке произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Два человека погибли, трое госпитализированы в результате перестрелки на блошином рынке в Хьюстоне (штат Техас).

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

"В настоящее время нам известно о двух погибших на месте, еще по меньшей мере трое были доставлены в больницы", - написал он.

По предварительной информации, перестрелка произошла после ссоры между двумя группами людей. На месте происшествия найдены два пистолета. В результате инцидента ранения получили только участники конфликта.

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