    В США могут полностью закрыть воздушное пространство

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 06:51
    В США могут полностью закрыть воздушное пространство

    Продолжающийся в Соединенных Штатах шатдаун может привести к полному закрытию воздушного пространства страны из-за угрозы безопасности полетов.

    Как передает Report, об этом министр транспорта США Шон Даффи заявил в интервью телеканалу CNBC.

    Он подчеркнул, что шатдаун несет в себе элемент риска и власти Соединенных Штатов готовы в случае необходимости запретить полеты. По словам Даффи, если возникнет угроза безопасности, то все воздушное пространство будет закрыто. "Мы не позволим людям путешествовать. Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки", - сказал министр.

    ABŞ-nin hava məkanı tamamilə bağlana bilər

