В США могут полностью закрыть воздушное пространство
Другие страны
- 04 ноября, 2025
- 06:51
Продолжающийся в Соединенных Штатах шатдаун может привести к полному закрытию воздушного пространства страны из-за угрозы безопасности полетов.
Как передает Report, об этом министр транспорта США Шон Даффи заявил в интервью телеканалу CNBC.
Он подчеркнул, что шатдаун несет в себе элемент риска и власти Соединенных Штатов готовы в случае необходимости запретить полеты. По словам Даффи, если возникнет угроза безопасности, то все воздушное пространство будет закрыто. "Мы не позволим людям путешествовать. Мы еще пока не в этой точке, происходят только существенные задержки", - сказал министр.
