ABŞ-nin hava məkanı tamamilə bağlana bilər
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2025
- 06:50
ABŞ-də davam edən şatdaun ölkənin hava məkanının tamamilə bağlanmasına səbəb ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın nəqliyyat naziri Şon Daffi CNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.
O, bağlanmanın risk elementi daşıdığını və ABŞ səlahiyyətlilərinin lazım gələrsə uçuşları qadağan etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, ölkənin təhlükəsizliyə təhdid yaranarsa, bütün hava məkanı bağlanacaq:
"İnsanların səyahət etməsinə icazə verməyəcəyik... Biz hələ orada deyilik, sadəcə olaraq əhəmiyyətli gecikmələr var".
Son xəbərlər
07:47
Nyu-Cersi qubernatoru sakinlərə ərzaq paylamaq üçün Milli Qvardiyanı səfərbər edibDigər ölkələr
07:19
Çin lideri Cənubi Koreya Prezidenti ilə casusluqla bağlı zarafat edibMaraqlı
06:50
ABŞ-nin hava məkanı tamamilə bağlana bilərDigər ölkələr
06:23
Şimali Koreya qüvvələri Pentaqonun rəhbərini raketlərlə "qarşılayıb"Digər ölkələr
05:58
"Axios": ABŞ BMT TŞ-ya Qəzzaya beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsini təklif edibDigər ölkələr
05:26
Antarktidada nəhəng buzlaq rekord sürətlə əriyirElm və təhsil
04:46
Britaniyaya sığınacaq üçün edilən müraciətlərin sayı 108 mini keçibDigər ölkələr
04:25
ABŞ hələlik BMT-yə ödənişləri həyata keçirməcəyəcəkDigər ölkələr
03:57