    ABŞ-nin hava məkanı tamamilə bağlana bilər

    04 noyabr, 2025
    06:50
    ABŞ-nin hava məkanı tamamilə bağlana bilər

    ABŞ-də davam edən şatdaun ölkənin hava məkanının tamamilə bağlanmasına səbəb ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın nəqliyyat naziri Şon Daffi CNBC telekanalına müsahibəsində bildirib.

    O, bağlanmanın risk elementi daşıdığını və ABŞ səlahiyyətlilərinin lazım gələrsə uçuşları qadağan etməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, ölkənin təhlükəsizliyə təhdid yaranarsa, bütün hava məkanı bağlanacaq:

    "İnsanların səyahət etməsinə icazə verməyəcəyik... Biz hələ orada deyilik, sadəcə olaraq əhəmiyyətli gecikmələr var".

