В США могут лишить зарплат отправленных в отпуск из-за шатдауна

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность лишить выплаты задним числом зарплат госслужащих, отправленных в отпуск из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

По его данным, инициатива американской администрации не предусматривает обязательной выплаты зарплат отправленным в отпуск сотрудникам после завершения шатдауна. Таким образом, невыплата денежных средств угрожает примерно 700 тыс. госслужащих, отмечает Reuters.

В проекте документа, датированного 3 октября, юристы Белого дома, по свидетельству Reuters, настаивают на том, что закон, принятый во время первого президентского срока Трампа в 2019 году, не предусматривает автоматической выплаты зарплат и гласит, что любые выплаты должны быть одобрены Конгрессом США. Ранее во вторник Трамп заявил, что администрация США на фоне шатдауна может провести значительные сокращения и увольнения сотрудников американских ведомств и свернуть ряд государственных программ. Кроме того, он фактически не исключил, что какой-то части сотрудников американских ведомств после возобновления финансирования правительства не будет выплачена задним числом зарплата.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.