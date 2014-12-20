В США хакеры похитили данные о банковских картах почти 1,2 млн. покупателей сети Staples

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая в США сеть по продаже товаров для офиса Staples сообщила, что подверглась серии атак со стороны хакеров.

Хакеры внедрили в платежную систему 115 магазинов Staples некое вредоносное программное обеспечение, которое позволило им похитить данные о банковских картах 1,16 млн. покупателей, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Staples, которой принадлежит в США более 1,4 тыс. магазинов, - не первая американская торговая сеть, подвергшаяся нападению хакеров. В сентябре компания Home Depot, которой принадлежит одна из крупнейших в мире сетей магазинов по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов, сообщила, что злоумышленники похитили данные о 56 млн. банковских карт ее клиентов. В 2013 году жертвами хакеров стали около 40 млн. человек, совершивших покупки в торговой сети Target.

Крупнейшая в истории США утечка персональных данных произошла в 2007 году, когда в распоряжение киберпреступников попала информация о 94 млн. кредитных картах, которыми пользовались покупатели еще одной крупной американской торговой сети TJX.