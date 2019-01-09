В США из-за шатдауна закроется национальный парк Джошуа-Три

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Национальный парк США Джошуа-Три объявил, что временно закроется на этой неделе из-за последствий шатдауна (приостановки деятельности правительства).

Как передает Report, об этом администрация парка сообщила на странице в "Твиттере".

"Национальный парк Джошуа-Три временно закроется в 8 утра в четверг, 10 января, чтобы сотрудники могли решить вопросы, связанные с санитарией, безопасностью и защитой ресурсов, которые возникли после прекращения ассигнований", — говорится в сообщении. Отмечается, что вести социальные сети в период шатдауна (приостановки деятельности правительства) не будут.

На официальном сайте уточнили, что, когда сотрудники решат финансовые вопросы и устранят неотложные проблемы, пользуясь средствами, полученными со сборов на нужды парка, Джошуа-Три возобновит работу в ограниченном режиме.

При этом администрация будет руководствоваться обновлённым планом действий в чрезвычайных ситуациях, разработанном Службой национальных парков США, рассчитанным на периоды прекращения ассигнований.

Точная дата возобновления работы парка не известна.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном "шатдауну".