Трамп выступил со специальным обращением к американцам - ВИДЕО

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном "шатдауну", заявив о кризисе на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам главы Белого дома, речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе."Все американцы страдают от нелегальной иммиграции", - добавил Трамп.

Как заявил президент США, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности, целью которой становятся как мигранты, так и американцы.Трамп также выразил надежду, что "шатдаун" правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду.

"Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут", — сказал американский лидер.

Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение.

При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой "быстро себя окупит", в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мехико."Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой", — заявил он.

The only thing that is immoral is the politicians to do nothing and continue to allow more innocent people to be so horribly victimized. pic.twitter.com/6uRNrHtJ4Z