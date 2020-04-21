​В США испытывают десятки методов лечения от коронавируса

Более 70 испытаний различных методов лечения от коронавируса идут в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент этой страны Дональд Трамп.

"Сейчас по США проводится 72 активных испытания, ведутся исследования десятков терапевтических методик и способов лечения, еще 211 находятся в стадии планирования. Речь идет о лечении и о вакцинах", - сказал Трамп.

"Лично я предпочитаю лечебные методы, потому что они помогают людям сразу", - добавил Трамп.

Медики предупреждали ранее, что создание вакцины от коронавируса займет не менее 12-18 месяцев с момента старта пандемии.