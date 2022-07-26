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В США допустили разморозку счетов Афганистана

В США допустили разморозку счетов Афганистана США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов.
Другие страны
26 июля 2022 г. 13:24
В США допустили разморозку счетов Афганистана

США готовы содействовать стабилизации афганской экономики, с правительством страны идет проработка вопроса разморозки государственных счетов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Вест на международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" в Ташкенте.

"США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, предоставив с августа 2021 года 1 млрд долларов. Вашингтон также работает с ЦБ и правительством Афганистана по разморозке государственных средств", - сказал Вест.

Дипломат заверил в приверженности Вашингтона курса на стабилизацию экономики Афганистана. По его словам, благодаря действиям международного сообщества удалось предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в стране и пережить зиму.

В международной конференции по Афганистану в Ташкенте участвуют делегации более 20 стран, в том числе делегация талибов во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Муттаки.

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Версия на английском языке US allows unfreezing of Afghanistan's funds

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