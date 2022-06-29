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США допускают использование Кабулом части его замороженных средств после землетрясения

США допускают использование Кабулом части его замороженных средств после землетрясения Должностные лица администрации президента США Джо Байдена разрабатывают с представителями правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан", механизм использования Кабулом замороженных резервов ЦБ страны для преодоления гуманитарного кризиса,
Другие страны
29 июня 2022 г. 07:07
США допускают использование Кабулом части его замороженных средств после землетрясения

Должностные лица администрации президента США Джо Байдена разрабатывают с представителями правительства Афганистана, сформированного движением "Талибан", механизм использования Кабулом замороженных резервов ЦБ страны для преодоления гуманитарного кризиса, вызванного сильным землетрясением на прошлой неделе и нехваткой продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник пишет газета The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Издание отмечает, что помощники Байдена начали переговоры о восстановлении частичного использования афганским правительством замороженных средств, хранящихся в учреждениях США. В ходе переговоров с официальными лицами "Талибана" они обсуждали создание системы, с помощью которой профессиональные банкиры могли бы управлять активами для стабилизации афганской экономики, гарантируя при этом, что средства не будут использоваться талибами для других целей. Также допускается, что деньгами будет управлять сторонний трастовый фонд.

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