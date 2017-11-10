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    В США допросили старшего советника Белого дома

    Одним из основных вопросов была роль Стивена Миллера в истории с увольнением экс-главы ФБР Джеймса Коми

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Команда специального прокурора Роберта Мюллера допросила старшего советника Белого дома Стивена Миллера в рамках расследования "дела о России", передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Одним из основных вопросов была роль С.Миллера в истории с увольнением экс-главы ФБР Джеймса Коми. Наряду с этим затрагивался вопрос о собрании, на котором обсуждалось предложение советника президента США Дональда Трампа по внешней политике Джорджа Пападопулоса устроить встречу с российскими чиновниками. Советник С.Миллер также присутствовал на нем.

    Американские СМИ утверждают, что ранее в этом году С.Миллер помогал Трампу писать записку, в которой он объяснял свое желание уволить Коми.

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