В США cостоится референдум о разделении Калифорнии

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Голосование по инициативе о разделении Калифорнии на три отдельных штата пройдет 6 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Fox News, об этом заявил секретарь американского штата Калифорния Алекс Падилла.

"Секретарь штата 28 июня подтвердит инициативу для проведения референдума 6 ноября 2018 года", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что инициатива американского венчурного инвестора Тима Дрейпера под названием Cal-3 собрала более 600 тысяч подписей. Отмечается, что предложению нужно было собрать более 365 880 голосов зарегистрированных граждан, чтобы оно было вынесено на референдум.

Проект Дрeйпера предусматривает образование центрального, южного и северного штатов. Предполагается, что названия новым штатам дадут жители. Проекту потребуется одобрение конгресса.