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В США число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 200 тыс.

В США число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 200 тыс. С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,5 млн случаев заражения коронавирусом,
Другие страны
16 января 2021 г. 16:53
В США число заразившихся коронавирусом за сутки превысило 200 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США выросло за сутки на 209 тыс., было зарегистрировано еще 3,2 тыс. летальных исходов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за минувшие 24 часа зафиксировали 209 560 новых случаев заражения коронавирусом, 3 258 пациентов с подтвержденным заболеванием скончались.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 23,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 392 тыс. человек.

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